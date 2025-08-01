01.08.2025
Смотреть онлайн Лиза Мейс - Susannah Su 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Лиза Мейс — Susannah Su, 1/2 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 2
UTR Pro Lovedale Women
Неявка команды
(Победитель: Лиза Мейс)
(Победитель: Лиза Мейс)
- : -
01 августа 2025
Комментарии к матчу