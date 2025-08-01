01.08.2025
Смотреть онлайн Амина Салибаева - Теодора Йович 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Амина Салибаева — Теодора Йович, 1/2 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 07:40 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Теодора Йович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Теодора Йович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
51%
44%
Реализация брейк - пойнтов
57%
64%
Комментарии к матчу