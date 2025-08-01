01.08.2025
Смотреть онлайн Фангран Тянь - Михо Курамоти 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Фангран Тянь — Михо Курамоти . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
68%
44%
Реализация брейк - пойнтов
78%
44%
