05.07.2025

Смотреть онлайн Михо Курамоти - Фангран Тянь 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Михо КурамотиФангран Тянь . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

ITF W15 Hong Kong
Михо Курамоти
Завершен
(6:3, 3:6, 6:7)
1 : 2
05 июля 2025
Фангран Тянь
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Михо Курамоти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Михо Курамоти
Михо Курамоти
Фангран Тянь
Михо Курамоти
0 побед
1 победа
0%
100%
01.08.2025
Фангран Тянь
Фангран Тянь
2:0
Михо Курамоти
Михо Курамоти
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
46%
55%
Реализация брейк - пойнтов
64%
69%
