30.07.2025
Смотреть онлайн Johnson/Kotzen - Jayson Blando/Blando 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эдвардсвилл, Пары M-ITF-USA-25A: Johnson/Kotzen — Jayson Blando/Blando . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Эдвардсвилл, Пары M-ITF-USA-25A
Завершен
(1:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Jayson Blando/Blando - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Jayson Blando/Blando - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Johnson/Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
74%
81%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
