25.06.2025

Смотреть онлайн Johnson/Kotzen - Jayson Blando/Blando 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lakewood MD: Johnson/KotzenJayson Blando/Blando . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:24 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Lakewood MD
Johnson/Kotzen
Завершен
(6:3, 5:2)
2 : 0
25 июня 2025
Jayson Blando/Blando
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Johnson/Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Johnson/Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Johnson/Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jayson Blando/Blando - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Johnson/Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Johnson/Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

История последних встреч

Johnson/Kotzen
Johnson/Kotzen
Jayson Blando/Blando
Johnson/Kotzen
1 победа
0 побед
100%
0%
30.07.2025
Johnson/Kotzen
Johnson/Kotzen
2:1
Jayson Blando/Blando
Jayson Blando/Blando
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
76%
51%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу
