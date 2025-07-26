26.07.2025
Смотреть онлайн Тейлор Фриц - Алехандро Давидович-Фокина 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Вашингтон: Тейлор Фриц — Алехандро Давидович-Фокина, 1/4 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:35 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium
ATP Вашингтон
Завершен
(6:7, 6:3, 5:7)
1 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тейлор Фриц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тейлор Фриц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Тейлор Фриц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 34 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
20
8
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
75%
65%
Реализация брейк - пойнтов
35%
33%
