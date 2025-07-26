Текстовая трансляция

Гейм 1 - Тейлор Фриц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Тейлор Фриц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Тейлор Фриц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 27 - Тейлор Фриц - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 28 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Тейлор Фриц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 31 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 32 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 33 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40