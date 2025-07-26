26.07.2025
Смотреть онлайн Бен Шелтон - Фрэнсис Тьяфу 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Вашингтон: Бен Шелтон — Фрэнсис Тьяфу, 1/4 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium
ATP Вашингтон
Завершен
(7:6, 6:4)
(7:6, 6:4)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Фрэнсис Тьяфу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Фрэнсис Тьяфу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
9
8
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
90%
75%
Реализация брейк - пойнтов
20%
100%
Комментарии к матчу