26.07.2025
Смотреть онлайн Елена Рыбакина - Магдалена Фреч 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Вашингтон: Елена Рыбакина — Магдалена Фреч, 1/4 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium
WTA Вашингтон
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Магдалена Фреч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
83%
67%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу