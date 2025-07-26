Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Анна Калинская - Клара Таусон 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАWTA Вашингтон: Анна КалинскаяКлара Таусон, 1/4 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени и пройдет на корте John A Harris Grandstand.

МСК, 1/4 финала, Корт: John A Harris Grandstand
WTA Вашингтон
Анна Калинская
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
26 июля 2025
Клара Таусон
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клара Таусон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Клара Таусон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Клара Таусон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Клара Таусон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Клара Таусон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Клара Таусон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Анна Калинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Клара Таусон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Клара Таусон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
4
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
69%
53%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
Комментарии к матчу
