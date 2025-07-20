20.07.2025
Смотреть онлайн Тирапат Хантивирават - Юта Томида 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom Qual: Тирапат Хантивирават — Юта Томида . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(0:2)
0 : 1
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
67%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу