13.07.2025
Смотреть онлайн Тирапат Хантивирават - Юта Томида 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Тирапат Хантивирават — Юта Томида . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тирапат Хантивирават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Тирапат Хантивирават
Юта Томида
0 побед
1 победа
0%
100%
20.07.2025
Тирапат Хантивирават
0:1
Юта Томида
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
56%
76%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
Комментарии к матчу