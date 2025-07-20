20.07.2025
Смотреть онлайн Джейден Курт - Zane Stevens 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Джейден Курт — Zane Stevens, Финал . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.
МСК, Финал, Корт: Churchie Grammar - Court 1
UTR Pro Brisbane
Завершен
(6:7, 6:4, 4:6)
(6:7, 6:4, 4:6)
1 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
76%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
Комментарии к матчу