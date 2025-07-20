20.07.2025
Смотреть онлайн Darcy Nicholls - Сэм Райан Зиганн 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Darcy Nicholls — Сэм Райан Зиганн, Финал . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:10 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 2.
МСК, Финал, Корт: Churchie Grammar - Court 2
UTR Pro Brisbane
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Darcy Nicholls - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Darcy Nicholls - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
61%
72%
Реализация брейк - пойнтов
20%
25%
