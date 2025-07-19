19.07.2025
Смотреть онлайн Valentina Khrebtova - Karma Yacavino 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Valentina Khrebtova — Karma Yacavino, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06.
МСК, 1/2 финала, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06
UTR Pro Dusseldorf Women
Отказ
(Победитель: Valentina Khrebtova)
0 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Karma Yacavino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Valentina Khrebtova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
50%
25%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
