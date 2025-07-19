19.07.2025
Смотреть онлайн Камила Нерадова - Полина Бахмуткина 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Камила Нерадова — Полина Бахмуткина, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02.
МСК, 1/2 финала, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Камила Нерадова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Камила Нерадова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Камила Нерадова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
39%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
71%
Комментарии к матчу