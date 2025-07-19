19.07.2025
Смотреть онлайн Facundo Bermejo - David Petrovic 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Facundo Bermejo — David Petrovic, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04.
МСК, 1/2 финала, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Facundo Bermejo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Facundo Bermejo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Facundo Bermejo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Facundo Bermejo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Facundo Bermejo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Facundo Bermejo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Facundo Bermejo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Facundo Bermejo - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
59%
65%
Реализация брейк - пойнтов
29%
100%
