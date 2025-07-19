19.07.2025
Смотреть онлайн Деррик Чен - Niels Van Der Sijs 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Деррик Чен — Niels Van Der Sijs, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Деррик Чен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Niels Van Der Sijs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Niels Van Der Sijs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Деррик Чен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
12
Выигрыш первой подачи
70%
57%
Реализация брейк - пойнтов
86%
29%
Комментарии к матчу