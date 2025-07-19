19.07.2025
Смотреть онлайн Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - Кэш/Трэйси 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос - пары: Максимо Гонсалез / Остин Крайчек — Кэш/Трэйси, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/2 финала, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос - пары
Завершен
(4:6, 6:2, 5:10)
(4:6, 6:2, 5:10)
1 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
76%
69%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
Комментарии к матчу