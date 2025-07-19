Текстовая трансляция

Гейм 1 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 30-40