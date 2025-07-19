19.07.2025
Смотреть онлайн Chandrasekar/Stalder - Bayldon/Schoolkate 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос - пары: Chandrasekar/Stalder — Bayldon/Schoolkate, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/2 финала, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос - пары
Завершен
(6:1, 1:6, 9:11)
1 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Bayldon/Schoolkate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Bayldon/Schoolkate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
76%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
