18.07.2025
Смотреть онлайн Stupaczuk/Arce - Galan/Chingotto 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Stupaczuk/Arce — Galan/Chingotto, Четвертьфинал . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 14:05 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, Четвертьфинал, Корт: Centre Court
Premier Padel Malaga
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stupaczuk/Arce - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Stupaczuk/Arce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Stupaczuk/Arce - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Stupaczuk/Arce - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Stupaczuk/Arce - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Stupaczuk/Arce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Stupaczuk/Arce - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Stupaczuk/Arce - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Stupaczuk/Arce - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
58%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
31%
Комментарии к матчу