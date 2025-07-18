Смотреть онлайн Nieto/Yanguas - Augsburger/Cardona 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Nieto/Yanguas — Augsburger/Cardona, Четвертьфинал . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.