18.07.2025
Смотреть онлайн Nieto/Yanguas - Augsburger/Cardona 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Nieto/Yanguas — Augsburger/Cardona, Четвертьфинал . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, Четвертьфинал, Корт: Centre Court
Premier Padel Malaga
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Cardona/Augsburger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Cardona/Augsburger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Cardona/Augsburger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Cardona/Augsburger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Cardona/Augsburger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Cardona/Augsburger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Cardona/Augsburger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
66%
68%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу