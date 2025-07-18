18.07.2025
Смотреть онлайн Карол/Сачко - Врбенски/Полсон 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger San Marino MD: Карол/Сачко — Врбенски/Полсон, 1/2 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 3
Challenger San Marino MD
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карол/Сачко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Врбенски/Полсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Карол/Сачко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Врбенски/Полсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Карол/Сачко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Врбенски/Полсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Карол/Сачко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Врбенски/Полсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Карол/Сачко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Карол/Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Карол/Сачко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Врбенски/Полсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Карол/Сачко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Карол/Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Карол/Сачко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Врбенски/Полсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Карол/Сачко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Карол/Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
87%
62%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу