18.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger San Marino MD: Drzewiecki/Ho — Banthia/Donski, 1/2 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 3
Challenger San Marino MD
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Drzewiecki/Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Banthia/Donski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Drzewiecki/Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Drzewiecki/Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
87%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
