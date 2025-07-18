Смотреть онлайн Drzewiecki/Ho - Banthia/Donski 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger San Marino MD: Drzewiecki/Ho — Banthia/Donski, 1/2 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.