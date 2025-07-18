18.07.2025
Смотреть онлайн Barnett/Lechemia - Аверлаг/Эпплтон 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы - пары: Barnett/Lechemia — Аверлаг/Эпплтон, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 15:20 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Яссы - пары
Завершен
(4:6, 6:3, 4:10)
(4:6, 6:3, 4:10)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
62%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу