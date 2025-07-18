18.07.2025
Смотреть онлайн Shymanovich/Siskova - Cavalle-Reimers/Herrero Linana 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы - пары: Shymanovich/Siskova — Cavalle-Reimers/Herrero Linana, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 20:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 5
WTA Яссы - пары
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shymanovich/Siskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Shymanovich/Siskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Shymanovich/Siskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Shymanovich/Siskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Shymanovich/Siskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Shymanovich/Siskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Shymanovich/Siskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Shymanovich/Siskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Shymanovich/Siskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Shymanovich/Siskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
67%
48%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
Комментарии к матчу