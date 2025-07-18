18.07.2025
Смотреть онлайн Джек Логе - Emilien Demanet 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Джек Логе — Emilien Demanet . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(6:7, 4:5)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джек Логе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
53%
53%
Реализация брейк - пойнтов
44%
36%
