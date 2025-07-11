Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Emilien Demanet - Джек Логе 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Emilien DemanetДжек Логе . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:29 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Litija
Emilien Demanet
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
11 июля 2025
Джек Логе
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Emilien Demanet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Emilien Demanet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Emilien Demanet
Emilien Demanet
Джек Логе
Emilien Demanet
1 победа
0 побед
100%
0%
18.07.2025
Джек Логе
Джек Логе
0:2
Emilien Demanet
Emilien Demanet
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
63%
58%
Реализация брейк - пойнтов
45%
64%
Комментарии к матчу
