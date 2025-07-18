18.07.2025
Смотреть онлайн Ченгий Юань - Мейки Гуо 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Ченгий Юань — Мейки Гуо . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
ITF W15 Luan
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
13
0
Выигрыш первой подачи
46%
70%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
