18.06.2025
Смотреть онлайн Ченгий Юань - Мейки Гуо 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Ченгий Юань — Мейки Гуо . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(2:6, 6:3, 6:7)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ченгий Юань - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ченгий Юань - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ченгий Юань - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ченгий Юань - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Ченгий Юань
Мейки Гуо
0 побед
1 победа
0%
100%
18.07.2025
Ченгий Юань
0:2
Мейки Гуо
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
11
2
Выигрыш первой подачи
74%
62%
Реализация брейк - пойнтов
30%
67%
