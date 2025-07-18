18.07.2025
Смотреть онлайн Alonso/Jensen - Araujo/Ustero 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga Women: Alonso/Jensen — Araujo/Ustero, Четвертьфинал . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Четвертьфинал, Корт: Court 2
Premier Padel Malaga Women
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Araujo/Ustero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Alonso/Jensen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Alonso/Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Alonso/Jensen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Alonso/Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Alonso/Jensen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Alonso/Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Alonso/Jensen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Alonso/Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Alonso/Jensen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Alonso/Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Araujo/Ustero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Araujo/Ustero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Alonso/Jensen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Araujo/Ustero - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
65%
46%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
Комментарии к матчу