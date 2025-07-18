18.07.2025
Смотреть онлайн Санчес/Хосемария - Ortega/Icardo 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga Women: Санчес/Хосемария — Ortega/Icardo, Четвертьфинал . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, Четвертьфинал, Корт: Centre Court
Premier Padel Malaga Women
Завершен
(6:4, 3:6, 2:6)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Санчес/Хосемария - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Санчес/Хосемария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Ortega/Icardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Санчес/Хосемария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ortega/Icardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Санчес/Хосемария - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Санчес/Хосемария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Санчес/Хосемария - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ortega/Icardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ortega/Icardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Санчес/Хосемария - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Санчес/Хосемария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Санчес/Хосемария - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ortega/Icardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Санчес/Хосемария - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Ortega/Icardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Ortega/Icardo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Санчес/Хосемария - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Ortega/Icardo - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
55%
59%
Реализация брейк - пойнтов
40%
55%
