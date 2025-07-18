18.07.2025
Смотреть онлайн Ирина-Камелия Бегу - Анна Сискова 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Ирина-Камелия Бегу — Анна Сискова, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 17:05 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Яссы
Завершен
(6:2, 3:6, 7:5)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Ирина-Камелия Бегу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ирина-Камелия Бегу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ирина-Камелия Бегу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Анна Сискова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ирина-Камелия Бегу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ирина-Камелия Бегу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Ирина-Камелия Бегу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Ирина-Камелия Бегу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Ирина-Камелия Бегу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
59%
49%
Реализация брейк - пойнтов
53%
44%
