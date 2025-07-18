18.07.2025
Смотреть онлайн Мария Лурдес Карл - Сорана Кырстя 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Мария Лурдес Карл — Сорана Кырстя, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Яссы
Завершен
(1:6, 4:6)
(1:6, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
61%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
80%
Комментарии к матчу