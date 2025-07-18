18.07.2025
Смотреть онлайн Далма Галфи - Даяна Ястремская 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Далма Галфи — Даяна Ястремская, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 14:55 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(6:7, 6:3, 2:6)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
61%
66%
Реализация брейк - пойнтов
35%
46%
