18.07.2025
Смотреть онлайн Leyre Romero Gormaz - Кайя Джуван 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Leyre Romero Gormaz — Кайя Джуван, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(4:6, 7:6, 4:6)
(4:6, 7:6, 4:6)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
60%
63%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
Комментарии к матчу