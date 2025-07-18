18.07.2025
Смотреть онлайн Менелаос Эфстафиу - Филип Пеливо 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Менелаос Эфстафиу — Филип Пеливо . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Melios Efstathiou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
51%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу