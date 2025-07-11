Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Менелаос Эфстафиу - Филип Пеливо 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Менелаос ЭфстафиуФилип Пеливо . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:52 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Hillcrest
Менелаос Эфстафиу
Завершен
(0:6, 1:5)
0 : 2
11 июля 2025
Филип Пеливо
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Менелаос Эфстафиу
Менелаос Эфстафиу
Филип Пеливо
Менелаос Эфстафиу
0 побед
1 победа
0%
100%
18.07.2025
Менелаос Эфстафиу
Менелаос Эфстафиу
0:2
Филип Пеливо
Филип Пеливо
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
20%
66%
Реализация брейк - пойнтов
0%
83%
Комментарии к матчу
