19.07.2025
Смотреть онлайн Nithesa Selvaraj - Whitney Moon 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Nithesa Selvaraj — Whitney Moon, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 4.
МСК, 1/2 финала, Корт: Churchie Grammar - Court 4
UTR Pro Brisbane Women
Неявка команды
(Победитель: Whitney Moon)
- : -
19 июля 2025
