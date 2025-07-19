19.07.2025
Смотреть онлайн Эми Стивенс - Изабелла Кроссман 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Эми Стивенс — Изабелла Кроссман, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 6.
МСК, 1/2 финала, Корт: Churchie Grammar - Court 6
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(1:6, 7:5, 3:6)
1 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эми Стивенс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
59%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
64%
