18.07.2025
Смотреть онлайн Готье Онклин - Гай Ден Оуден 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Готье Онклин — Гай Ден Оуден, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени и пройдет на корте The Indian Maharadja.
МСК, 1/4 финала, Корт: The Indian Maharadja
Challenger Bunschoten
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гай Ден Оуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Гай Ден Оуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Гай Ден Оуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Гай Ден Оуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Готье Онклин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
3
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
60%
68%
Реализация брейк - пойнтов
14%
36%
