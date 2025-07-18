18.07.2025
Смотреть онлайн Ян Чоински - Бенджамин Хассан 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Ян Чоински — Бенджамин Хассан, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте The Indian Maharadja.
МСК, 1/4 финала, Корт: The Indian Maharadja
Challenger Bunschoten
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ян Чоински - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
71%
69%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
