18.07.2025
Смотреть онлайн Roman Andres Burruchaga - Игнасио Бусе 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Roman Andres Burruchaga — Игнасио Бусе, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
ATP Гштаад
Завершен
(3:6, 6:3, 1:6)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Roman A Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Roman A Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Roman Andres Burruchaga
Игнасио Бусе
0 побед
1 победа
0%
100%
15.11.2025
Игнасио Бусе
2:0
Roman Andres Burruchaga
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
61%
75%
Реализация брейк - пойнтов
25%
31%
