18.07.2025
Смотреть онлайн Каспер Рууд - Хуан Мануэль Черундоло 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Каспер Рууд — Хуан Мануэль Черундоло, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
ATP Гштаад
Завершен
(2:6, 6:1, 3:6)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Каспер Рууд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Каспер Рууд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Каспер Рууд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
61%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу