17.07.2025
Смотреть онлайн Филип Мизолич - Нуно Борхес 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Филип Мизолич — Нуно Борхес, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:05 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
ATP Бастад
Завершен
(3:6, 7:6, 6:3)
(3:6, 7:6, 6:3)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Нуно Борхес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Нуно Борхес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Нуно Борхес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
76%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу