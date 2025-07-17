Смотреть онлайн Камило Уго Карабелли - Ботик ван де Зандшульп 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Камило Уго Карабелли — Ботик ван де Зандшульп, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.