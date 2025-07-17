17.07.2025
Смотреть онлайн Камило Уго Карабелли - Ботик ван де Зандшульп 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Камило Уго Карабелли — Ботик ван де Зандшульп, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
ATP Бастад
Завершен
(7:6, 5:7, 6:3)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Камило Уго Карабелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Камило Уго Карабелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
8
3
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
67%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
15%
