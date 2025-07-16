Смотреть онлайн Martinez/Marrero - Salazar/Calvo 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga Women: Martinez/Marrero — Salazar/Calvo, 1/16 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:05 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.