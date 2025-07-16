16.07.2025
Смотреть онлайн Martinez/Marrero - Salazar/Calvo 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga Women: Martinez/Marrero — Salazar/Calvo, 1/16 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:05 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Premier Padel Malaga Women
Завершен
(7:6, 4:6, 3:6)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Salazar/Calvo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Salazar/Calvo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Martinez/Marrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Salazar/Calvo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Salazar/Calvo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Salazar/Calvo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Salazar/Calvo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Salazar/Calvo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Salazar/Calvo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Martinez/Marrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Salazar/Calvo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Salazar/Calvo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Salazar/Calvo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Salazar/Calvo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Salazar/Calvo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Salazar/Calvo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Salazar/Calvo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Salazar/Calvo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Martinez/Marrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Salazar/Calvo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Salazar/Calvo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
58%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу