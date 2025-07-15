15.07.2025
Смотреть онлайн Iglesias/Guinart - Perez/Borrero 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga Women: Iglesias/Guinart — Perez/Borrero, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Premier Padel Malaga Women
Завершен
(7:6, 4:6, 6:1)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Perez/Borrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Perez/Borrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Iglesias/Guinart - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Perez/Borrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Perez/Borrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Perez/Borrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Perez/Borrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Perez/Borrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Perez/Borrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Perez/Borrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Perez/Borrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Perez/Borrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Iglesias/Guinart - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Perez/Borrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Iglesias/Guinart - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Perez/Borrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Iglesias/Guinart - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Iglesias/Guinart - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Iglesias/Guinart - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
69%
65%
Реализация брейк - пойнтов
62%
38%
Комментарии к матчу