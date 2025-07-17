17.07.2025
Смотреть онлайн Фацзин Сунь - Дарвин Бланш 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Фацзин Сунь — Дарвин Бланш, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на корте Pista 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Pista 2
Challenger Pozoblanco
Завершен
(6:2, 6:7, 6:3)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дарвин Бланш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Дарвин Бланш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Дарвин Бланш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Дарвин Бланш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
72%
57%
Реализация брейк - пойнтов
46%
75%
