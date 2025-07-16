Смотреть онлайн Эдас Бутвилас - Алехандро Моро Кавас 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Эдас Бутвилас — Алехандро Моро Кавас, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 21:55 по московскому времени и пройдет на корте PISTA FABIÁN DORADO.