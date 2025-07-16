16.07.2025
Смотреть онлайн Эдас Бутвилас - Алехандро Моро Кавас 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Эдас Бутвилас — Алехандро Моро Кавас, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 21:55 по московскому времени и пройдет на корте PISTA FABIÁN DORADO.
МСК, 1/8 финала, Корт: PISTA FABIÁN DORADO
Challenger Pozoblanco
Завершен
(6:4, 6:3)
(6:4, 6:3)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
80%
56%
Реализация брейк - пойнтов
20%
100%
Комментарии к матчу